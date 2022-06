O Portal dos Procurados pede informações sobre Eduardo Amaral Emiliano, principal suspeito de matar a facadas a companheira em Bangu - Divulgação

Publicado 03/06/2022 20:01 | Atualizado 03/06/2022 20:22

Para Maycon Barros, irmão da vítima, a prisão do ex-companheiro da vítima vai minimizar a perda. "A qualquer momento ele vai ser preso. Isso vai minimizar um pouco a dor", disse.Segundo a cunhada da vítima, a filha de Monique, de 9 anos, disse que a mãe e Eduardo não brigavam com frequência . Mas, no dia do crime, eles chegaram em casa e se trancaram no quarto. A menina ouviu gritos vindos do cômodo, que depois pararam, e então decidiu dormir.Ainda de acordo com o relato, ela chamou a mãe para ir à escola pela manhã, que não respondeu. Nervosa, a filha pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A porta do quarto foi arrombada pelos militares e eles encontraram Monique com três facas fincadas no pescoço. Eduardo não apareceu no trabalho desde do dia do crime, e a mãe dele também não sabe do paradeiro do filho.Contra Eduardo Emiliano, foi expedido um mandado de prisão, pela 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pelo crime de feminicídio.O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Eduardo Emiliano, nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( procurados.org.br/contato ).