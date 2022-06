No local, 72 máquinas de azar foram apreendidas. Esta foi a segunda vez que o bingo é interditado - Divulgação

Publicado 03/06/2022 16:05 | Atualizado 03/06/2022 16:07

Rio – Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) estouraram no início da madrugada desta sexta-feira (3), um bingo clandestino localizado no bairro de Piedade, Zona Norte do Rio. No local, 72 máquinas de azar foram apreendidas, e os responsáveis pelo local foram encaminhados à 24°DP (Piedade). Esta foi a segunda vez que o bingo é interditado. Em março, a Polícia Militar apreendeu 124 máquinas deste mesmo bingo.



A operação tinha como objetivo localizar uma foragida da justiça, que foi localizada no bingo após informações repassadas pelo Disque Denúncia. Segundo a polícia, 27 pessoas estavam no local no momento da ação. Após a perícia, o bingo clandestino foi interditado e as máquinas foram apreendidas.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177



APP "Disque Denúncia RJ"



Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,



https://twitter.com/PProcurados(mensagens).



Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).



Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.