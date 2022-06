Na última sexta-feira, a SuperVia foi multada em mais de R$ 6 milhões por falha na prestação de serviço - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 07:25 | Atualizado 03/06/2022 07:59

Rio - Pelo quinto dia consecutivo, os passageiros dos trens enfrentam atrasos na manhã desta sexta-feira (3). Segundo a SuperVia, os ramais de Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Saracuruna operam com intervalos ampliados, mas não informou o motivo dos atrasos.



De acordo com a concessionária, os passageiros estão sendo informados dos atrasos por meio do sistema de áudio das estações.

Nas redes sociais, usuários dos trens reclamaram dos atrasos. Em um dos relatos, uma passageira informou que ficou parada por cerca de 13 minutos na estação Engenheiro Pedreira, sentido Central do Brasil, sem explicações sobre motivo do atraso na viagem.

Trem do ramal japeri, sentido central parado em Eng Pedreira já fez 13 minutos agora está parado. Qual o motivo ? Ninguém merece isso já saiu atrasado, agora fica parado já estou atrasada para o trabalho por conta desses horários irregulares e essas paradas desnecessárias — Stefany Rosa (@stefanyrss_) June 3, 2022

Há uma semana, o Procon-RJ aplicou mais sete multas à SuperVia por conta de falhas na prestação de serviço . Somadas, as sanções atingem o valor de R$ 6.283.760,00. Essa foi a segunda punição aplicada contra a concessionária em menos de 14 dias. A última, no valor de R$ 1,9 milhão, foi aplicada no dia 12 de maio. De acordo com o Estado do Rio, o Procon-RJ faz fiscalizações desde abril nas estações de trem para apurar como o serviço é prestado à população. Outros 16 autos de infração foram aplicados e seguem os trâmites legais, que poderão resultar em novas multas.Nesta segunda-feira, deputados da CPI dos Trens, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de janeiro (Alerj), que investigam os serviços de trens da SuperVia , realizaram uma inspeção no ramal Belford Roxo e concluíram que o ramal é o pior em funcionamento de todo o sistema ferroviário. Além dos problemas comuns aos outros ramais, a quantidade de pessoas morando às margens da linha férrea impressionou os parlamentares.Os deputados ainda vão completar as oitivas e devem fazer uma visita na central de comando da SuperVia. Após a prorrogação da CPI por mais 60 dias, o relatório final deverá ser entregue em até 70 dias.