Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou nesta quinta-feira (2), duas bases da Operação Segurança Presente nos municípios de Volta Redonda e Barra do PiraíReprodução

Publicado 02/06/2022 18:31

Rio - O Governo do Rio inaugurou, nesta quinta-feira (2), duas bases da Operação Segurança Presente nos municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí, no interior do estado. O reforço no policiamento será realizado diariamente, das 8h às 20h, a pé, em motos e em viaturas.

A operação em Volta Redonda contara diariamente com 18 policiais militares, que atuarão no Centro e no bairro Villa Santa Cecília. A base ficara instalada na Praça Brasil. Já em Barra do Piraí, a base ficara instalada na Rua Aureliano Garcia, e contara diariamente com 14 policiais militares que atuarão no Centro do município.

Segundo o secretário de governo, Rafael Thompson, a inauguração de mais duas bases do Segurança Presente, traz mais segurança para a população do interior. Para o secretário, o programa é completo, que atuando com policiamento de proximidade e assistência social, sendo fundamental a compreensão da população sobre a operação.

Além de Volta Redonda e Barra do Piraí, a Operação Segurança Presente tem atualmente outras 40 bases nos seguintes locais: Lapa, Aterro do Flamengo, Méier, Lagoa, Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá, Itaguaí, Cristo Redentor, Miguel Pereira, Paracambi, Japeri, Seropédica, Itaboraí, Campos, Miguel Couto, Macaé, Teresópolis e Três Rios.