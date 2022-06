Kevin foi morto por uma bala perdida durante um tiroteio entre PMs e bandidos na Rua Colombo, próximo ao Morro da Torre, em Queimados - Reprodução TV Globo

Publicado 02/06/2022 16:10 | Atualizado 02/06/2022 16:19

Rio - Um levantamento feito pela plataforma Fogo Cruzado, que monitora tiroteios e violência armada, destacou que, desde o começo do ano, quatro crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio. Todas vítimas de balas perdidas; uma delas morreu.

Na mesma ação policial, uma menina de 9 anos, chamada Ludmilla, também foi baleada. A criança deu entrada na mesma unidade de saúde, e em seguida foi transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Na época, policiais alegaram que foram atacados por criminosos e não fizeram disparos na comunidade.

Em abril, Isaque Caetano do Nascimento, 4 anos, foi atingido por um tiro de raspão, no bairro do Jóquei, em São Gonçalo . A criança foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município. Na época, a PM informou que não havia operação na região durante o ocorrido.