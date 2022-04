Criança foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 19/04/2022 15:16

Rio - Um menino de 4 anos foi atingido por um tiro de raspão, na tarde desta terça-feira, no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A criança foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município, e seu estado de saúde é estável.



O comando do 7º BPM (São Gonçalo) informou que não havia operação realizada pela Polícia Militar na região nesta terça-feira. Militares foram ao HEAT para verificar a entrada da criança e confirmaram a ocorrência.

Moradores do Jóquei disseram ao DIA que ouviram rajadas de tiros por volta das 12h50, mas que o barulho não permaneceu. Também não foi notada a presença de policiais na região. A área é dominada pelo Comando Vermelho, que controla que os acessos da região com o uso de barricadas nas ruas.

Procurada, a Polícia Civil ainda não falou sobre o caso.