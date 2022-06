Agentes da Polícia Federal cumpriram o mandado na tarde desta terça-feira (31) - Divulgação

Publicado 02/06/2022 19:37 | Atualizado 02/06/2022 19:46

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (31), Marcia Pinto dos Anjos, 48 anos, investigada na Operação Kryptos, deflagrada em agosto de 2021. O mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi cumprido na residência da suspeita, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Marcia estava cumprindo prisão domiciliar, mas foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. Ela é casada com Tunay Pereira Lima, apontado como o "sócio" de Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", líder da organização criminosa que movimentou ao menos R$ 38 bilhões prometendo retornos financeiros no mercado de criptomoedas.

Em agosto de 2021, policiais federais encontraram, na casa de Tunay e Marcia, o maior montante de dinheiro da operação Kryptos: R$ 14 milhões em espécie, além de uma quantia em moedas estrangeiras.