Criança morre após ser atingida por bala perdida em Queimados - Divulgação

Publicado 06/01/2022 20:05 | Atualizado 06/01/2022 21:50

Rio - Uma criança identificada como Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (6) após ser atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre PMs e bandidos na Rua Colombo, próximo ao Morro da Torre, em Queimados, na Baixada Fluminense. Policiais militares alegam que foram atacados por criminosos e não fizeram disparos na comunidade. O menino chegou a ser socorrido na UPA de Queimados, mas não resistiu aos ferimentos. Em seguida, uma adolescente, identificada como Gabriela, de 13 anos, e a menina Ludmila Teles, de 9 anos, também foram baleadas e deram entrada feridas na mesma unidade de saúde, sendo transferidas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, e o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 24ª BPM (Queimados) estavam em patrulhamento na Estrada do Riachão, um dos acessos à comunidade da Torre, no bairro Inconfidência, em Queimados, quando foram atacados por criminosos da região. A equipe relatou que desembarcou da viatura, buscou abrigo e não efetuou disparos. Após o fim do confronto, os agentes foram procurados por moradores dizendo que uma criança havia sido ferida na Rua Colombo. Eles tiveram as armas apreendidas para perícia.

Procurada pelo DIA, a assessoria do Hospital Geral de Nova Iguaçu informou que Ludmila foi baleada na coxa direita e teve lesão na bexiga provocada pela perfuração. Ela foi imediatamente submetida a uma cirurgia de emergência e está em pós-operatório no CTI. Apesar da gravidade da lesão, no momento, o estado de saúde é estável.

Em nota, a Polícia Militar disse que está acompanhando e colaborando com as investigações da Polícia Civil e que já deixou à disposição, de forma voluntária, as armas dos policiais militares envolvidos na ocorrência. A Polícia Civil ainda não comentou sobre o caso.

Não há informações sobre o local e horário do enterro de Kevin Lucas dos Santos.