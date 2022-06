Celulares apreendidos na cadeia com as lideranças do crime organizado do Rio - Divulgação

Publicado 02/06/2022 19:56

Rio - Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizaram, nesta quarta-feira (1), uma apreensão de aparelhos celulares na Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3b, no Complexo de Gericinó. No local, estão presas algumas das lideranças da maior facção atuante no estado do Rio. Flagrados com os aparelhos, os detentos Carlos Fagner de Souza Pinto, Edilson Lourenço de Azevedo e Vinícius de Lima Pereira foram isolados na unidade prisional.

Carlos, conhecido como "Papagaio", é apontado como um dos maiores traficantes de droga de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi preso em 2014. Já Edilson, o "Caroço de Manguinhos", e Vinícius, o "Chevette", atuavam como chefes do tráfico nas comunidades de Manguinhos e Mangueira, respectivamente.

De acordo com a Seap, o isolamento representa o trabalho sistemático e efetivo contra irregularidades dentro das unidades prisionais que tem sido adotado na atual gestão da pasta. A ação foi desencadeada pela Subsecretarias de Inteligência (Ssispen) e de Gestão Operacional.