Polícia prende Valtair Lourenço Júnior, o "Orelha", de 30 anosDivulgação

Publicado 02/06/2022 19:48 | Atualizado 02/06/2022 19:53

Rio - Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com informações obtidas pelo Disque Denúncia (98849-6099), prenderam nesta quinta-feira (2) Valtair Lourenço Júnior, conhecido como "Orelha", de 30 anos, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Ele estava foragido da Justiça e é acusado de envolvimento em roubos a veículos na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, o assaltante, que é morador do Jacarezinho, passeava pelo Complexo do Alemão com a mulher no momento em que foi preso. Em junho de 2018, Valtair chegou a trocar tiros com a PM na Rua Benjamim Pinto Dias, no Centro de Nova Iguaçu, durante um roubo de carro.



"Orelha" estava sendo monitorado pela polícia que, após receber a informação de sua localização, montou uma operação de inteligência para prendê-lo. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais, pelo crime de roubo majorado (com uso de violência). "Orelha" foi condenado a pena de seis anos em regime semiaberto.

A ocorrência foi conduzida à 19ª DP (Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 49 criminosos monitorados e presos e duas armas apreendidas no ano de 2022.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:





(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( procurados.org.br/contato ).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.