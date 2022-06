Enfermeiro é baleado em um dos acessos ao Morro do Adeus, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 02/06/2022 16:53 | Atualizado 02/06/2022 16:56

Rio - Um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não teve o nome divulgado, foi baleado no tornozelo esquerdo, na tarde de quarta-feira (1º), quando subia o Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, para socorrer um paciente. A vítima e um técnico de enfermagem foram recebidos a tiros por criminosos em um dos acessos da comunidade em plena luz do dia.



O enfermeiro foi socorrido por mototaxistas da região e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde foi atendido e liberado. O outro profissional não ficou ferido.

Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento deste caso no batalhão da área. De acordo com um levantamento do Sindicato dos Enfermeiros, profissionais da categoria sofreram mais de 40 abordagens por criminosos em comunidades do Rio, somente neste ano.

Samu faz uso de 'motolâncias'

As 'motolâncias', motos que fazem atendimento pelo Samu, ficam espalhadas em pontos estratégicos na cidade do Rio, com o objetivo de diminuir o tempo e a resposta de atendimento à população. As equipes deste setor atuam sempre em duplas, sendo um enfermeiro e um técnico de enfermagem.