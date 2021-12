A nova frota ficará posicionada estrategicamente na cidade para diminuir o tempo de resposta aos atendimentos - Rogerio Santana/GOV RJ

Rio - Nova frota de motolâncias, motos que fazem atendimento pelo Samu, foram entregues nesta sexta-feira, dia 10, em cêrimonia no Palácio Guanabara. O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, fizeram a entrega de 30 novos veículos, que substituirão os antigos em serviço.



As motolâncias serão distribuídas em pontos estratégicos na cidade do Rio, diminuindo o tempo e a resposta de atendimento à população. As equipes que pilotarão as motolâncias atuarão em duplas: um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Atualmente o serviço conta com 60 ambulâncias e 30 motolâncias na capital, e tem uma média mensal de 11.450 atendimentos, sendo 10.500 realizados por ambulâncias e 950 por motolâncias.



A Base Operacional do Samu, na Lagoa, Zona Sul do Rio, foi definida pelo Governo do Estado para contar com uma dupla de motolâncias e uma Ambulância Avançada, com a presença de um médico. As equipes serão responsáveis pelo atendimento da região Central e Zona Sul, que demandam cerca de 2500 atendimentos por mês, ou seja, 21% de toda solicitação de socorro.

Segundo o governador Cláudio Castro, a nova frota de motolâncias é uma medida favorável à melhoria dos serviços de saúde no estado. "Nós sabemos da importância que o trabalho do Samu tem e tudo que pudermos fazer para melhorar e trazer agilidade para todos os campos do nosso estado, faremos", declarou.

Já o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Chieppe, relembrou que os veículos fazem parte de uma proposta de agilizar o tempo de resposta dos atendimentos emergenciais. "Nós temos uma meta na Secretaria de Saúde que é ter o melhor tempo de resposta do SAMU em relação às principais capitais do Brasil. A entrega das motolâncias é um marco importante que vem ratificar o compromisso do governo e da Secretaria de levar mais atendimento móvel de urgência para salvar cada vez mais vidas", afirmou.

Pontos com motolância na capital



Fundão; Penha; Gávea; Rio Imagem; GMAR Botafogo; GMAR Barra; IEDE JPA, Parada de Lucas, Realengo; Hospital Eduardo Rabello; Campo Grande; Lagoa; UPA Cesarão.