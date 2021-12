Viatura da PM bate em BRT na Barra da Tijuca - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2021 21:37

Rio - Uma viatura da Polícia Militar bateu, na tarde desta sexta-feira, em um ônibus do BRT na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O acidente aconteceu quando o PM tentou cruzar na frente do articulado no Terminal Alvorada. Ninguém ficou ferido.

O choque danificou a porta direita da parte da frente do ônibus. Os passageiros do BRT precisaram embarcar em outro articulado para continuar com a viagem. Apenas neste ano, 156 ônibus se envolveram em acidentes após outros veículos invadirem a pista exclusiva. A cada acidente, o articulado pode levar até quatro dias para voltar a circular.