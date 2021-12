Paulo Henrique Júnior Pereira Felício foi preso após troca de informações da Polícia Militar com o Disque Denúncia - Divulgação

Rio - O criminoso Paulo Henrique Júnior Pereira Felício, conhecido como 'Mortadela' ou 'Lagarto', de 24 anos, foi preso, na tarde desta sexta-feira, por policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) após informações do Disque Denúncia. Ele era o chefe de drogas da Favela do Condado, em Paraty, Costa Verde do Rio e estava foragido da Justiça. 'Mortadela' é apontado como um dos principais suspeitos no desaparecimento do jovem Igor Baudson Coelho de Jesus, de 30 anos, no dia 26 de outubro deste ano. O jovem foi visto pela última vez saindo da pizzaria em que trabalhava, em Paraty.

A ocorrência foi conduzida à 167ª DP (Paraty), onde foi cumprido o mandado de prisão. O preso será transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 139 criminosos monitorados e presos e 35 armas aprendidas no ano de 2021.



Paulo Henrique foi localizado pilotando uma moto, quando seguia para um encontro amoroso em um hotel na cidade de Paraty, Costa Verde do Rio. 'Mortadela' foi parado pelos PMs e preso. Durante as investigações foi descoberto que o criminoso tinha ligação com os Complexos da Penha, Alemão e Jacarezinho, de onde recebia cargas de entorpecentes para o tráfico local. Contra ele consta um mandado de prisão, expedido pela Vara Única de Paraty, pelo crime de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal leve.

