Vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação contra a gripe no Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/12/2021 17:56 | Atualizado 10/12/2021 18:28





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a previsão inicial era de que as 100 mil doses recebidas do Ministério da Saúde (MS) fossem suficientes para suprir a vacinação ao longo desta sexta. Para não faltar imunizantes para quem procurou os postos, foram feitos remanejamentos de doses de unidades com menor busca. Rio - A alta procura pela vacina contra gripe após a retomada da aplicação nesta sexta-feira (10) fez com que as doses se esgotassem antes do previsto em algumas unidades da cidade do Rio. A campanha foi paralisada na última sexta-feira (3) e com a chegada de mais imunizantes, a expectativa é tentar conter, por meio da vacinação, o que especialistas e o próprio secretário municipal de Saúde tratam como 'epidemia'. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a previsão inicial era de que as 100 mil doses recebidas do Ministério da Saúde (MS) fossem suficientes para suprir a vacinação ao longo desta sexta. Para não faltar imunizantes para quem procurou os postos, foram feitos remanejamentos de doses de unidades com menor busca.

A pasta recebeu, na manhã de hoje, 400 mil doses de vacina da gripe pelo Instituto Butantan e realiza a logística de distribuição ao longo do dia. Neste sábado (11), a aplicação continua nas unidades da cidade, das 8h às 12h. Ainda segundo a SMS, o atual estoque deve ser suficiente para a vacinação até o dia 20 de dezembro.

Além da vacina, a Prefeitura do Rio tenta conter a epidemia de Influenza com a ampliação no atendimento dos casos, já que nas últimas semanas, UPAs e clínicas da família ficaram superlotadas. Polos de atendimento exclusivo para a gripe foram abertos na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, em Honório Gurgel e no Parque Olímpico da Barra. Há também tendas na área externa das UPAs da Penha, Jacarepaguá, Botafogo, Tijuca e Marechal Hermes.

Os polos de atendimento à gripe funcionam de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h, assistindo pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, além de realizar testagem para covid-19, conforme indicação médica.