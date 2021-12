Casos de Influenza A fazem UPAs ficarem lotadas no Rio - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 09/12/2021 16:20 | Atualizado 09/12/2021 19:26

DIA, afirmam que a estado, entretanto, não é classificado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), como epidemia. Apesar disso, é possível notar aumento de casos na Região Metropolitana. Rio - Médicos do Rio de Janeiro, ouvidos nesta quinta-feira (9) peloafirmam que a gripe da Influenza A, que está atingido parte do município, já pode ser classificada como uma epidemia - que é quando há a manifestação coletiva de uma doença que rapidamente se espalha, por contágio direto ou indireto até atingir um grande número de pessoas em um determinado território e que se extingue após um período. O cenário no, entretanto, não é classificado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), como epidemia. Apesar disso, é possível notar aumento de casos na Região Metropolitana.

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, explicou sobre o vírus que tem prejudicado a população há alguns dias.

"O pico aqui na Região Sudeste costuma ser entre maio e julho e normalmente dura de 8 a 12 semanas. Com a predominância da covid-19 e a circulação nos dois últimos anos, houve praticamente um silêncio dos demais vírus respiratórios. Agora, após uso de máscaras, distanciamento, vacinas, menor força de transmissibilidade do coronavírus, além da retomada da volta às aulas e a presença da população nas ruas, a gente começa a ver uma circulação fora do padrão habitual e sazonal desses vírus", disse Kfouri.

O médico ressaltou também a importância da vacinação contra a gripe. "Vale lembrar que a imunização contra a Influenza não é para todos, só para os grupos vulneráveis (idosos acima de 60 anos, crianças menores de 5 anos, profissionais da Saúde, gestantes, puérperas e pessoas que tenham doença crônica). A vacinação é muito importante, até porque, 70% dos óbitos por esse vírus que a gente tem todo o ano, pertencem a indivíduos desses grupos".

A reportagem entrou em contato com o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, que disse concordar com o termo "epidemia", como classificou o vírus da Influenza A, o médico infectologista Renato Kfouri. O motivo seria a forma de como a doença está se espalhando rapidamente.

Para tentar controlar o surto do vírus, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que já reforçou o atendimento em três UPAs com a instalação de tendas : Marechal Hermes, Tijuca e Botafogo. Nos próximos dias, estruturas começarão a funcionar também no terreno das UPAs Penha e Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Além disso, destacou que Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói e São Gonçalo apresentaram aumento de casos do vírus. Nesta quarta-feira (8), o município retirou 100 mil doses da vacina contra a gripe enviadas pelo Ministério da Saúde. A SES disse que aguarda ainda hoje a entrega de nova remessa com 69 mil vacinas para distribuição.