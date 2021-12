Casal foi encontrado na Comunidade do Batan, na Zona Oeste - Polícia Militar / Divulgação

Casal foi encontrado na Comunidade do Batan, na Zona OestePolícia Militar / Divulgação

Publicado 09/12/2021 21:38

Rio - A Polícia Militar resgatou, na tarde desta quinta-feira (9), um casal que sofreu um sequestro relâmpago mediante a extorsão, na comunidade do Batan, em Realengo, na Zona Oeste da cidade. De acordo com agentes, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) passavam pela Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, quando se depararam com homens armados dentro de um veículo.

Ainda segundo a corporação, após uma tentativa de abordagem, houve confronto e os criminosos conseguiram fugir em direção à comunidade. Minutos depois, os agentes receberam informações de moradores da região de que um homem e uma mulher estariam sendo feitos reféns nos fundos de uma casa. Ao chegarem no local indicado, as vítimas foram encontradas sem ferimentos.



Ninguém foi preso na ação. A ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo).