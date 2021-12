Manutenção emergencial pode deixar bairros com abastecimento de água reduzido nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 09/12/2021 19:41

Rio - A Águas do Rio informou que o abastecimento de água ficará reduzido nos bairros da Zona Norte e do Centro do Rio durante esta sexta-feira (10). Segundo a concessionária, um serviço de manutenção emergencial será realizado na Adutora Ribeirão das Lajes, na Rua Silva Vale, em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio.



Por conta da ação, o abastecimento ficará parcialmente reduzido ao longo do dia, entre 8h e 17h. A previsão é que após a conclusão do reparo, o abastecimento seja totalmente normalizado até o fim da noite.



Confira as regiões afetadas:

. Vicente de Carvalho

.Cosmos

. Cascadura

. Piedade

. Ramos

. Inhaúma

. Engenho da Rainha

. Del Castilho

. Higienópolis

. Bonsucesso

. Ilha do Governador

. Centro

. Leopoldina

. Caju

. Rocha

. Benfica

. Riachuelo

. Sampaio Corrêa

. São Francisco Xavier

. Triagem

. Manguinhos.