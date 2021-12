Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 09/12/2021 17:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.349.385 casos confirmados e 69.224 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 524 novos casos e 24 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.278.854 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 8,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 6,0%.

Nova epidemia

DIA, afirmam que a gripe da Médicos do Rio de Janeiro ouvidos nesta quinta-feira (9) pelo, afirmam que a gripe da Influenza A, que está atingido parte do município, já pode ser classificada como uma epidemia - que é quando há a manifestação coletiva de uma doença que rapidamente se espalha, por contágio direto ou indireto até atingir um grande número de pessoas em um determinado território e que se extingue após um período. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, explicou sobre o vírus que tem prejudicado a população há alguns dias.

"O pico aqui na Região Sudeste costuma ser entre maio e julho e normalmente dura de 8 a 12 semanas. Com a predominância da covid-19 e a circulação nos dois últimos anos, houve praticamente um silêncio dos demais vírus respiratórios. Agora, após uso de máscaras, distanciamento, vacinas, menor força de transmissibilidade do coronavírus, além da retomada da volta às aulas e a presença da população nas ruas, a gente começa a ver uma circulação fora do padrão habitual e sazonal desses vírus", disse Kfouri.