José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do Rio - Reprodução

Publicado 09/12/2021 16:08 | Atualizado 09/12/2021 17:22

A família estava aflita com o fim das buscas, mas por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado André Ceciliano, o trabalho será estendido. " O comandante do Corpo de Bombeiros irá estender a busca por mais 7 dias", escreveu o parlamentar ao responder Thalya em um apelo por ajuda.

"Conseguimos! Mais 7 dias de buscas obrigada a todos vocês que se solidarizam com nossa situação e nos ajudam, nunca conseguiremos agradecê-los", afirmou Thalya Viana, namorada de José Porfírio, que além de copiloto é dono da aeronave.

Nos últimos dois dias as buscas foram dificultadas pelo mau tempo.

As buscas seguem na região com barcos particulares, em uma rede de apoio convocada por familiares. A mãe de José, Ana Regina, fez uma corrente de oração nas redes sociais, pedindo forças a ou filho e ao passageiro. "Juntos somos mais fortes! Sua oração é muito importante para nós”, escreveu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que por determinação do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral, coronel Leandro Monteiro, vai continuar, por mais sete dias, as buscas pelos tripulantes do bimotor que caiu na região entre Ubatuba e Paraty, no dia 24 de novembro." Os militares seguem mobilizados com auxílio de aeronaves, embarcações, moto aquáticas e mergulhadores".

Disse ainda que as equipes fazem uma varredura do fundo do mar com o uso de um Side Scan (sonar de varredura).

Na segunda-feira, parte da asa do bimotor foi encontrada entre Ubatuba e Ilhabela, e encaminhada para a Delegacia de São Sebastião, em São Paulo, que está investigando o acidente. No último sábado (4), a Força Aérea Brasileira (FAB) encerrou sua operação nas buscas pelos desaparecidos. A FAB disse que os trabalhos duraram dez dias e ressaltou que as buscas poderão ser reativadas caso haja novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes.



Já a Marinha informou, no domingo (5), que as operações avançaram para uma segunda fase, em que são emitidos avisos-rádios com informações sobre o ocorrido a todas as embarcações e aeronaves civis e militares que trafegam e sobrevoam a região, e que o Navio Hidroceanográfico Faroleiro "Graça Aranha" permanecerá efetuando varredura sonar, buscando, simultaneamente, detectar indícios da aeronave.