Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco)Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 09/12/2021 17:20

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) prenderam, nesta quinta-feira, um dos chefes de uma organização criminosa que atua no bairro São Joaquim, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes realizaram uma ação para combater a ação de milícias que atuam na região.



De acordo com os policiais, havia três mandados de prisão contra o criminoso, todos por homicídio qualificado. As investigações mostram que ele seria o responsável por realizar as execuções de desafetos da milícia.