Criminoso é agredido por funcionário durante tentativa de assalto a uma farmácia - Divulgação

Criminoso é agredido por funcionário durante tentativa de assalto a uma farmáciaDivulgação

Publicado 09/12/2021 21:45 | Atualizado 09/12/2021 21:55

Rio - Um assaltante foi agredido e detido ao tentar assaltar uma farmácia no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, na tarde da última terça-feira (7). As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação do criminoso, que contou com ajuda de um comparsa. Nas imagens é possível ver que o assaltante usa uma réplica de pistola para render os funcionários, levar o dinheiro do caixa e pertences dos clientes.



Ao perceber que a pistola não era de verdade, o funcionário da farmácia sai de trás do balcão e vai para cima do assaltante, que não consegue reagir e cai no chão. A vítima imobiliza o criminoso enquanto o comparsa consegue fugir.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira estavam em patrulhamento quando foram informados sobre roubo em andamento em um estabelecimento comercial na na região. No local, foi constatado que o assaltante era um adolescente e constava um mandado de busca e apreensão contra ele. Com o suspeito foram encontrados um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular roubado.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).