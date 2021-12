Assaltantes rendem clientes em bar movimento de Piedade, na Zona Norte - Reprodução

Publicado 09/12/2021 21:53 | Atualizado 09/12/2021 21:57

Rio - Câmeras de segurança de um bar na rua João Pinheiro, no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio, registraram a ação de criminosos que renderam clientes e levaram os pertences das vítimas que estavam no estabelecimento. Testemunhas relatam que o caso ocorreu na última segunda-feira (6). O bar 'Tudo Nosso' fica em uma das principais vias de acesso do bairro e é bastante conhecido na região. Nas imagens, é possível ver dois criminosos apontando armas para os clientes, enquanto um veículo branco fica na porta do bar para dar apoio aos assaltantes.

Em um outro ângulo das câmeras, é possível ver os clientes deitando no chão e entregando celulares, carteiras e chaves aos criminosos. Toda a ação durou menos de 1 minuto. Para os moradores da região, o caso é o retrato de como se encontra o bairro nos últimos meses.

No bar em frente a padaria da João Pinheiro

Piedade ! pic.twitter.com/AxsKzxNhr4 — Ação e Reação (@reacao_acao) December 9, 2021

"Infelizmente nosso bairro está largado e sem respeito algum, uma área com grande respeito onde todo mundo sabia que se andasse fora da linha haveria cobrança e a conta chegaria, hoje está assim... É triste saber que viramos refém, em uma área bem movimenta quase esquina com a suburbana e por onde normalmente se encontra uma viatura da PM", relatou um morador.

Questionada sobre o ocorrido, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para o 3º BPM (Méier). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se houve registro sobre o episódio relatado.