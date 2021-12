Policiais estavam retirando barricadas na ação em que homem foi ferido - Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 09/12/2021 19:05

Rio - Um homem ficou ferido, na tarde desta quinta-feira, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Com ele, os agentes do 21 BPM (São João de Meriti) apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e um telefone. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Policiais militares foram chamados para a região da Bacia do Éden para retirar materiais que serviam de barricadas. Ele foi levado para ser atendido no Hospital Municipal de São João de Meriti, em Jardim Meriti. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem que foi baleado.

Durante a ação na Bacia do Éden, agora à tarde, um criminoso acabou ferido após atirar contra nossos policiais do #21BPM.

Ele foi socorrido ao HMSJM.

A arma usada por ele ( pistola) e um rádio comunicador foram apreendidos.

Ocorrência em andamento.#PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/E5xYlBNuEM — @pmerj (@PMERJ) December 9, 2021

No início do dia, os agentes retiraram os obstáculos colocados por criminosos na comunidade da Linha, no mesmo município da Baixada Fluminense. No local, os policiais prenderam um criminoso e apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e drogas. Os policiais do 21º BPM desobstruíram 10 ruas na comunidade.