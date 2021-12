Homem tem licença de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 09/12/2021 16:24 | Atualizado 09/12/2021 17:19

Rio - Um homem foi preso com 19 armas de fogo, mais de 1,8 mil munições, além de drogas, dentro da própria casa, no bairro Parque Santa Maria, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (8), após um monitoramento do serviço de inteligência da 106ª DP (Itaipava).

De acordo com a Polícia Civil, o homem já vinha sendo investigado por violência doméstica e usaria suas armas para ameaçar a vítima, levando à expedição de um mandado de busca e apreensão, que resultou na ação desta quarta-feira.

As investigações apontaram ainda que ele tem licença de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), mas três das 19 armas encontradas não são registradas. O criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.