Árvore foi construída com frascos vazios de vacina contra a covid-19Divulgação/Secretaria Muncipal de Saúde

Publicado 09/12/2021 17:06

Rio - Na cidade do Rio, a vacina contra a covid-19 não serviu apenas para proteger a população da doença e frear o avanço da pandemia. Com 12.301.381 doses aplicadas na capital, os frascos vazios despertaram a esperança em dias melhores e também a criatividade dos funcionários da rede municipal de saúde, que construíram uma árvore de Natal feita com o material, no Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, em Santa Teresa.

Nós temos a melhor árvore de Natal e podemos provar kkkkkpic.twitter.com/QzmZ47mLpW — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) December 9, 2021



Ao lado do objeto iluminado por luzes de pisca-pisca e enfeitado com uma estrela no seu topo, há um cavalete com um poema de autoria de Silvio Carvalho, em homenagem às vítimas que não resistiram ao novo coronavírus. A mensagem descreve a árvore como a construção de muitos, da entrega e do trabalho coletivo, "fruto da arte, do cuidado, do carinho, das parcerias. Sou árvore da ciência na luta pela vida!", afirma o texto.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os frascos usados passaram por um "rigoroso processo de esterilização" e, após o Natal, serão descartados corretamente, seguindo as normas técnicas. "Viva o SUS, viva a vacina, viva a criatividade do carioca!", celebrou a pasta. A construção da escultura teve como objetivo incentivar a imunização contra a covid-19.



Nesta sexta-feira (10) e sábado (11), os postos de vacinação aplicam a dose de reforço em pessoas com 58 anos ou mais. Quem tem 18 anos ou mais e tomou a segunda dose há mais de cinco meses, já pode procurar as unidades para receber a terceira. De acordo com a atualização das 16h30 do Painel Rio Covid-19, 87,7% da população carioca recebeu a primeira dose ou dose única, e 78,4% completaram o esquema vacinal. A dose de reforço alcançou 1.198.636. Confira o calendário de imunização da cidade.

Calendário de vacinação Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde