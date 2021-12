Subtenente deixa duas filhas - Reprodução

Publicado 09/12/2021 15:42 | Atualizado 09/12/2021 15:55

Está sendo sepultado neste momento o subtenente Rogério da Silva Brandão, 50 anos, morto covardemente quando abordava um veículo roubado, em Anchieta. Esposa e filhas estão sendo acolhidas pela PM e os criminosos serão encontrados! @GovRJ pic.twitter.com/ldn3Qo8t0I — @pmerj (@PMERJ) December 9, 2021 As testemunhas do crime afirmaram que o suspeito estava em um carro vermelho da marca Hylux quando atirou e fugiu. O crime aconteceu por volta das 7h30 desta quarta-feira. O veículo foi roubado na Rua Joaquina Albuquerque, perto do Supermercado Cristal, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O carro usado pelos bandidos foi encontrado na Rua Nelson Meireles Neto , em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para pedir informações que levem ao paradeiro dos suspeitos de envolvimento na morte do subtenente e ajudar nas apuração do Núcleo de Investigação de Morte de Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (NIMP). A recompensa é de R$ 5 mil. Rogério da Silva Brandão estava na corporação há 26 anos e deixa esposa e duas filhas.



Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital tentam identificar o criminoso. Secretário da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique falou sobre as buscas pelos responsáveis: "Não vou permitir que este crime fique impune e todos os esforços serão feitos para que os assassinos sejam encontrados".



Com a morte do subtenente, o número de agentes de segurança mortos no Rio neste ano chega a 72, sendo: 54 da Polícia Militar/RJ, quatro da Polícia Civil, três agentes penitenciários, três do Exército Brasileiro (EB), dois da Marinha do Brasil, dois guardas municipais, um do Degase, um Sargento da Reserva do EB, um bombeiro e um policial militar de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na morte do Agente de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:



- Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099 (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

- https://twitter.com/PProcurados (mensagens).