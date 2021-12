Carro utilizado pelo criminoso que atirou no PM - Reprodução

Publicado 08/12/2021 11:30 | Atualizado 08/12/2021 14:14

Rio - Policiais do 41ºBPM (Irajá) encontraram o veículo utilizado na morte do subtenente Rogério da Silva Brandão, de 58 anos , na manhã desta quarta-feira, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. O veículo, um Toyota Hillux Vermelho, foi localizado na Rua Nelson Meireles Neto, em Guadalupe. O policial foi baleado por um criminoso enquanto fazia um patrulhamento na Avenida Nazaré. No vidro do automóvel utilizado pelo suspeito, constam marcas de tiros.

O veículo consta como roubado em uma ocorrência registrada na 57ª DP (Nilópolis). Segundo o proprietário, o carro foi roubado na Rua Joaquina Albuquerque, próximo ao Supermercado Cristal, em Nilópolis.

A vítima contou que foi rendida por dois homens e havia outro carro na cobertura, de placa não identificada.

Com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), agentes do 41ºBPM realizam buscas no Complexo do Chapadão para encontrar o suspeito. "Pedimos ao criminoso para que se entregue à polícia", disse a PM por meio de sua conta oficial no Twitter.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar a morte do policial. A perícia foi realizada no local e os agentes buscam informações para identificar o autor do crime.

Segundo a corporação, Rogério foi baleado na cabeça e chegou a ser socorrido, em estado grave, para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, mas não resistiu ao ferimento. Ele deixa esposa e duas filhas. Abaladas, elas foram à unidade para aguardar informações sobre a liberação do corpo. Não há informações sobre horário e local do velório. Uma psicóloga da corporação foi enviada à unidade para dar suporte à família.

A PM lamentou o ocorrido. "Lamentamos profundamente a morte do subtenente Rogério da Silva Brandão, morto em serviço na manhã de hoje, após ser baleado na cabeça por um criminoso que estava no interior de um veículo na Avenida Nazaré, em Anchieta, na manhã desta quarta-feira", disse a corporação.

Rogério estava na corporação há 26 anos. Segundo a Polícia Militar, apenas este ano, 53 policiais militares morreram em situações violentas no estado, sendo 16 em serviço, 26 na folga e 15 policiais inativos. Ainda não há informações sobre o enterro do agente.