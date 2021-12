Policial do 41ºBPM (Irajá) foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/12/2021 08:34 | Atualizado 08/12/2021 10:48

Rio - Um subtenente do 41ºBPM (Irajá) foi morto na manhã desta quarta-feira (08), durante um patrulhamento, na Avenida Nazaré, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Rogério da Silva Brandão, de 58 anos, foi baleado na cabeça e socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a corporação, ele foi levado à unidade em estado grave, mas não resistiu ao ferimento. A PM lamentou o ocorrido.

Lamentamos profundamente a morte do subtenente Rogério da Silva Brandão, morto em serviço na manhã de hoje, após ser baleado na cabeça por um criminoso que estava no interior de um veículo na Avenida Nazaré, em Anchieta, na manhã desta quarta-feira (08/11). (+) pic.twitter.com/r7k3nhSrU0 — @pmerj (@PMERJ) December 8, 2021

O PM foi atingido por um criminoso armado, em um veículo. De acordo com testemunhas, o atirador estava em um carro vermelho quando fez os disparos e fugiu. O clima na região é de tensão. Equipes foram enviadas ao local para reforçar o patrulhamento e realizar buscas pelo autor do crime.



Rogério estava na corporação há 26 anos. Ele deixa esposa e dois filhos. Muito abalados, ambos foram ao hospital para onde o policial foi levado e aguardam informações sobre a liberação do corpo. Segundo a Polícia Militar, apenas este ano, 53 policiais militares morreram em situações violentas no estado, sendo 16 em serviço, 26 na folga e 15 policiais inativos. Ainda não há informações sobre o enterro do agente.