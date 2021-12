Mulher morre em grave acidente entre moto e ônibus na Avenida Francisco Bicalho - Reprodução TV Globo

Mulher morre em grave acidente entre moto e ônibus na Avenida Francisco BicalhoReprodução TV Globo

Publicado 08/12/2021 07:52 | Atualizado 08/12/2021 13:21

Rio - Uma mulher morreu em grave acidente envolvendo um ônibus e uma moto na manhã desta quarta-feira, na altura do depósito do Detran, na Avenida Francisco Bicalho, Região Central do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a colisão chegou a causar retenções no trânsito desde o acesso pela Avenida Brasil e o viaduto do Gasômetro.

O quartel do Corpo de Bombeiros do Centro foi acionado às 7h01. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, estava acompanhada do marido na garupa da moto quando caiu e foi atropelada pelo ônibus. O homem sofreu ferimentos leves e não quis ser encaminhado ao hospital. Ele recebeu apoio psicológico no local do acidente.