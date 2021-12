Prefeitura do Rio inaugurou nesta terça-feira (8) um polo de atendimento para casos de gripe na Vila Olímpica do Complexo do Alemão - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 08/12/2021 10:51 | Atualizado 08/12/2021 13:17

Rio - O polo de atendimento para casos leves de gripe foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (8) na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, na Estrada do Itararé. A estrutura vai servir como uma triagem para os moradores que tiverem com sintomas. Os casos mais complexos serão encaminhados para unidades de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o polo tem capacidade de receber 1 mil pacientes por dia.

O município deve abrir outros cinco polos até a próxima semana. O objetivo é evitar que haja lotação de pacientes com gripe nos postos de saúde. A Secretaria Estadual também tem instalado tendas na área externa das UPAs - Botafogo, Tijuca e Marechal Hermes receberam a estrutura. A capital vive um surto da doença. Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 23 mil casos de gripe.

Um dos casos é o Kaíque Silva, de 12 anos, morador do Complexo do Alemão. O adolescente tem sintomas de gripe: nariz entupido, dor de cabeça, febre e tosse. A mãe, a promotora de vendas Janicleide Silva, comemorou a inauguração do posto. "Seria até bom que ficasse assim direto, porque os postos são muitos cheios. O atendimento foi excelente, rápido, e o meu filho fez até o teste de covid. É prático e próximo da residência", disse a mãe.

Isabel Quirino também foi atendida na Vila Olímpica. "No UPA é difícil ser atendido, até porque está todo mundo com esses sintomas. Aqui foi rápido, fácil", afirmou a moradora do Alemão.

As unidades de saúde municipais e estaduais têm lotado diariamente. Na segunda-feira (6), pacientes e funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estadual de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, se envolveram em uma confusão generalizada devido a falta de médicos e a grande procura por atendimento devido aos sintomas gripais, resultando em um atendimento demorado na unidade.