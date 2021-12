Menino fica pendurado na janela de apartamento em Icaraí - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 08/12/2021 12:55

Rio - Um vídeo divulgado por moradores mostram uma criança pendurada na janela do quinto andar de um edifício em Niterói. O caso aconteceu no início da tarde de segunda-feira (6), na Avenida Roberto Silveira, no bairro de Icaraí. Não há detalhes de quanto tempo o menino fica agarrado na moldura do vidro, mas os gritos da vizinhança dão o tom de desespero. Apesar do susto, ele foi retirado e ninguém se feriu.

Veja o vídeo:

Criança fica pendurada em janela de edifício no bairro de Icaraí, em Niterói. Desesperados, vizinhos que registraram a cena alertaram uma moradora do apartamento, que conseguiu resgatar o menino. O caso aconteceu na última segunda-feira (6). #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/dU4K7W6Zys — Jornal O Dia (@jornalodia) December 8, 2021

No vídeo, vizinhos dos prédios em frente acompanham, com agonia, a situação. Uma moradora pede: "Jesus, segura ele, por favor", enquanto outros gritam para que a família perceba a situação: "Moça, seu filho está na janela!". Com os alertas, moradores do apartamento onde o menino estava viram a criança pendurada e a retiraram. Toda a cena dura cerca de 40 segundos.

A reportagem procurou a administração do edifício, que preferiu não se manifestar.