Incêndio atinge galpão em Santo Cristo, Zona Portuária do Rio - Reprodução

Publicado 08/12/2021 13:20 | Atualizado 08/12/2021 14:04

Rio - Um incêndio atinge um galpão na tarde desta quarta-feira, 8, na rua Pedro Alves, nº 122, em Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. O Quartel Central do Corpo de Bombeiros (QOCG) foi acionado 12h21 para combater o ocorrido. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio ou possíveis feridos no local.

Incêndio atinge galpão no Santo Cristo. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/dPBi99l2Mq — Jornal O Dia (@jornalodia) December 8, 2021

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça na região, que se estende por cerca de 1km, passando pelo Edifício Novocais do Porto, na Avenida Cidade de Lima, 86.