Rogério estava há 26 anos na corporação - Reprodução

Rogério estava há 26 anos na corporaçãoReprodução

Publicado 08/12/2021 14:56 | Atualizado 08/12/2021 17:41

Rio - Equipes do 41º BPM (Irajá) fazem buscas no Complexo do Chapadão, na tarde desta quarta-feira, para encontrar o suspeito de matar o subtenente Rogério da Silva Brandão, de 58 anos . Ele foi baleado na cabeça, na manhã de hoje, durante um patrulhamento na Avenida Nazaré, em Anchieta. Os policiais contam com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). "Pedimos ao criminoso para que se entregue à polícia", disse a Polícia Militar por meio de sua conta oficial no Twitter.