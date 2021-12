Boletim desta quarta-feira (8) - Reprodução

Boletim desta quarta-feira (8)Reprodução

Publicado 08/12/2021 17:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (8), 1.348.861 casos confirmados e 69.200 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 702 novos casos e 19 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.278.354 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 9,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 7,4%.



Butantan deve enviar doses da vacina contra a gripe para o Rio





Com a vacinação contra a gripe suspensa há cinco dias por conta do estoque zerado , o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou que está em contato com o Butantan para que o instituto paulista envie doses para a cidade nos próximos dias - a expectativa é de receber 300 mil.

"Estou cobrando muito o Ministério da Saúde. Não pode faltar vacina para a gipe. A cidade do Rio já vacinou mais pessoas da gripe do que todos os outros anos", afirmou o secretário municipal Daniel Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.



Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura do Rio inaugurou um polo de atendimento para casos de gripe na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, na Zona Norte. Outros cinco espaços serão inaugurados até a próxima semana. O objetivo é que profissionais de saúde façam a triagem dos casos leves e a testagem para saber se é gripe, ou covid. Em casos de maior gravidade de síndrome gripal, os pacientes serão encaminhados unidades de saúde.