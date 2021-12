Justiça eleitoral do Rio realiza sessão solene de eleição e posse do novo presidente, que comandará as eleições gerais de 2022 - Foto: Reprodução

Justiça eleitoral do Rio realiza sessão solene de eleição e posse do novo presidente, que comandará as eleições gerais de 2022Foto: Reprodução

Publicado 08/12/2021 17:00

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza na sexta-feira (10), às 11h, a sessão solene de eleição e posse do novo presidente, que comandará as eleições gerais de 2022.

Pela Constituição de 1988, apenas os membros titulares da Corte que ocupam as vagas destinadas aos desembargadores estaduais podem concorrer à Presidência do Tribunal Eleitoral. No início da solenidade, o desembargador estadual Ziraldo Maia será empossado como membro titular da Corte Eleitoral para um mandato de dois anos.

Assim, os dois desembargadores estaduais Elton Leme, atual vice-presidente e corregedor regional eleitoral, e Ziraldo Maia devem pronunciar-se sobre o interesse em concorrer à Presidência do TRE-RJ. A eleição é decidida em votação dos sete membros do Colegiado do TRE-RJ. A tradição é de que o mais antigo seja candidato único, caso do desembargador Elton Leme.