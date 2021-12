Agentes do Programa BRT Seguro prendem homem que assaltou loja no Recreio - Divulgação

Agentes do Programa BRT Seguro prendem homem que assaltou loja no RecreioDivulgação

Publicado 08/12/2021 16:14

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), prenderam na terça-feira (7) um homem que assaltou uma loja da Casa & Vídeo localizada na Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A equipe composta por agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal fazia rondas na calha do BRT, nas proximidades da estação Gelson da Fonseca, por volta das 17h30, quando escutaram vários disparos de arma de fogo na direção da loja. Alguns desses tiros atingiram a parte traseira da viatura do programa.



Os assaltantes trocaram tiros com policiais civis que passavam pelo local e, em seguida, fugiram em um Nissan March preto. Em apoio aos policiais civis, os agentes fizeram buscas na região e conseguiram localizar o veículo com um dos assaltantes no estacionamento de uma loja de móveis na Avenida das Américas, altura do número 13.950, sentido Santa Cruz.



O detido tinha sido baleado na perna durante a fuga, e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Com ele, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada, um celular e um malote de moedas com aproximadamente R$ 800. Em seguida, o suspeito foi conduzido para a delegacia.

fotogaleria