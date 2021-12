Instituto de Segurança Pública - Reprodução

Instituto de Segurança PúblicaReprodução

Publicado 08/12/2021 19:02 | Atualizado 08/12/2021 19:02

Rio - O Instituto de Segurança Pública (ISP) lançou o dossiê e a ferramenta de análise ISPCidades na última edição de 2021 do programa CapacitaRJ, promovida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, nesta quarta-feira (8). Hospedada no site do ISP, a ferramenta faz uma análise dos indicadores municipais de criminalidade e tem o objetivo de dar suporte à identificação de problemas locais.

A iniciativa é importante para que os gestores consigam planejar melhor a estruturação e aplicação de políticas públicas. O ISPCidades já está disponível em um painel de visualização gratuito para toda a sociedade e, através do CapacitaRJ, o instituto vai apresentar as funcionalidades da ferramenta para as 92 cidades do estado. A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, explicou como surgiu a ideia de criar o ISPCidades em palestra para servidores públicos municipais.



"As prefeituras têm uma posição estratégica e conseguem visualizar suas necessidades de forma mais clara, algo que pode ser difícil para outros entes federativos. O ISPCidades foi elaborado com o intuito de ajudar os 92 municípios e os órgãos estaduais a verem a realidade da segurança pública em um cenário micro. A verdade é que os nossos municípios têm realidades muito diferentes e é natural que os dados relacionados à segurança pública reflitam essas diferenças. Ao colocar o painel a serviço das cidades do estado, o ISP cumpre o seu principal papel, que é, há 22 anos, produzir informações e disseminar análises que subsidiem a implementação das políticas públicas e levantem o debate sobre a segurança pública, garantindo a participação social", disse.



Estruturado para ser de fácil consulta, o ISPCidades permite ao usuário compreender aspectos e dinâmicas sociais e criminais que impactam a qualidade de vida no município. A ferramenta foi pensada de forma a sistematizar os indicadores nos eixos Espaço Público e Grupos Vulneráveis.

No primeiro, é possível encontrar uma visão mais ampla dos conflitos sociais e criminais que acontecem nos municípios. Já no eixo Grupos Vulneráveis, o ISP disponibiliza dados de vitimização de grupos sociais específicos, que possuem características que os tornam mais suscetíveis a sofrerem determinadas violações de direitos. Em cada um dos dois eixos, o usuário acessa dimensões, que agregam indicadores criminais que possibilitam entender melhor os temas escolhidos.



O ISPCidades conta ainda com um ranking, que possibilita a consulta da dimensão por grupos de municípios. Foram constituídas seis faixas de acordo com o tamanho populacional. Os municípios com até 100 mil habitantes foram agrupados em cinco faixas, assim, são comparados apenas os municípios de tamanho similar.

Ao selecionar a faixa populacional e o indicador, o usuário terá como resultado uma tabela com os municípios, ordenados pelos dados do tipo de crime escolhido. Desta forma, é possível comparar cidades da mesma faixa populacional em cada dimensão. A ferramenta fornece ainda uma visualização da variação do comportamento do indicador em dois anos subsequentes.

Gestão por indicadores



A iniciativa do ISP se integra ao trabalho de análise de indicadores de ações do governo, que vem sendo realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Com o norteamento por trás dos projetos, a população é melhor atendida, com o desenvolvimento de iniciativas que se baseiam em números reais.

"O que significa um indicador? O que significa um resultado? Isso tem que ser utilizado em prol de uma tomada de decisão para uma política pública. É uma forma de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas com dados de segurança. E a segurança é um carro chefe para que a gente consiga gerar uma confiança, para que tudo funcione", explicou o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, José Luís Zamith.

As aulas do CapacitaRJ vão até sexta-feira (10), e estão sendo realizadas para servidores do município do Rio de Janeiro. Essa é a quinta edição do projeto, que já qualificou mais de 300 servidores municipais em cinco regiões fluminenses.