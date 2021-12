Queima de fogos da praia de Copacabana - Daniel Castelo Branco

Queima de fogos da praia de Copacabana Daniel Castelo Branco

Publicado 08/12/2021 21:22 | Atualizado 08/12/2021 21:46



Rio - A queima de fogos no Réveillon na Praia de Copacabana foi aprovada pelo Comitê Científico do Rio, mas Estado ainda não regulamentou decisão. Segundo o secretário estadual de Saúde Alexandre Chieppe, a posição do comitê serve para a tomada de decisão das autoridades. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, vão se reunir até esta sexta para anunciar uma definição a respeito da festa em Copacabana

"No máximo até sexta-feira, eu e o prefeito Eduardo Paes anunciaremos como será. Tivemos nesses dois últimos dias excelentes reuniões. Tanto eu e ele, quanto eu com meus técnicos e ele com os técnicos dele. Acho que vamos chegar a um bom termo para proteger a saúde, mas que a gente possa mostrar para o mundo que o Rio de Janeiro está preparado para essa volta segura. Essa volta consciente. Os anúncios que serão feitos nos próximos dias vão demonstrar isso. Que a gente vai conseguir uma retomada segura, mas também protegendo a vida das pessoas", afirmou em entrevista ao 'RJTV', da TV Globo.



Anteriormente, o Castro já havia declarado que a queima de fogos em Copacabana poderia acontecer com reprodução de música eletrônica e que o estacionamento ficaria proibido para evitar aglomeração. Já sobre as festas particulares, o governador sinalizou que, até o momento, serão permitidos eventos de até um milhão de pessoas. A atribuição para determinar os respectivos protocolos será municipal.

Em contrapartida, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a anunciar o cancelamento das festas de Réveillon no último sábado (4), após a divulgação da notícia de que parte dos técnicos especialistas consultados pela Secretaria Estadual de Saúde haviam desaconselhado a realização da festa.