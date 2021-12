A Mobi.Rio é o nome fantasia da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, e vai atuar oferecendo serviços ao BRT no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/12/2021 16:15

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que a Mobi.Rio é a nova empresa municipal que irá ajudar na operação dos transportes públicos da cidade do Rio. O objetivo da Mobi.Rio, registrada como Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), é gerenciar e planejar o funcionamento dos transportes da cidade, em especial do BRT. A decisão saiu no Diário Oficial desta terça-feira, dia 7.

Vinculada à Secretaria Municipal de Transportes, a Mobi.Rio é uma empresa 100% pública que vai atuar nos transportes coletivos da cidade oferecendo serviços de gerenciamento, planejamento, operação e manutenção da frota de veículos e da infraestrutura do BRT, dos corredores Transoeste, Transolímpica, Transcarioca, Transbrasil, entre outros. Além disso, ela também terá atuação integrada com diversos modos de transportes públicos federais, estaduais e municipais.

Segundo a SMTR, a criação da Mobi.Rio é fundamental para garantir maior eficiência nos transportes públicos municipais. "Entendemos ser vital termos uma empresa pública dedicada ao processo de reestruturação e gestão de um transporte publico eficiente. Durante o ano, a secretaria de Transporte se dedicou a estudar as experiências das principais cidades do mundo e a desenhar o novo arcabouço institucional da Cidade do Rio de Janeiro", informou a pasta.

A Mobi.Rio foi criada com capital social de R$ 89 milhões. Esse capital é o investimento inicial necessário para a empresa começar a funcionar até gerar lucro. A sede da empresa ficará na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca.