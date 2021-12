Rio promete praia para o fim de semana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 08/12/2021 14:45 | Atualizado 08/12/2021 15:01

Rio - Apesar da chuva ter atingido algumas regiões do estado nesta quarta-feira (8) , o sol promete ser forte para este fim de semana, de acordo com o Climatempo. Nesta madrugada, por exemplo, ruas da Baixada Fluminense e da Zona Sul amanheceram com bolsões d'água. Já na terça-feira (7), os cariocas tiveram dificuldades para voltar para casa por causa dos transtornos que a chuva causou.