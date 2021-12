Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da JustiçaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/12/2021 14:40 | Atualizado 08/12/2021 14:45

Rio - Um homem foragido da justiça foi preso saindo de um enterro nesta terça-feira (08) por agentes da Polícia Federal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele era procurado desde o ano de 2018 pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, após um mandado de prisão preventiva ser expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio. A ação ocorreu no âmbito da 'Missão Redentor'. O preso não foi identificado.

O mandado de prisão foi cumprido por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), após o recebimento de informações através do Disque Denúncia. O foragido foi capturado ao sair de um velório, que ocorreu no cemitério Nossa Senhora do Belém. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.