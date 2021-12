Chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca. Foto do dia 19/10/2021 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/12/2021 06:20

Rio - A Região Metropolitana do Rio sofreu durante a madrugada desta quarta-feira (7) com a chuva que começou ainda na noite anterior. Na Baixada Fluminense, ruas de Belford Roxo e de Duque de Caxias alagaram com a quantidade de chuva. No Rio, bolsões d'água foram formados na rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, e na rua do Catete, na altura da rua Silveira Martins. Os bolsões causaram bloqueios na via, mas a água foi escotada por equipes da Comlurb durante a madrugada.

A Zona Sul foi a região com maior volume de chuva: Entre 3h30 e 4h15, houve registro de chuva forte na Rocinha. Choveu moderado também no Vidigal e no Jardim Botânico, além de bairros da Zona Oeste, como Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz.

CHUVA GANHA FORÇA | Alerta Rio informa: núcleos de chuva ganham intensidade sobre o oceano, podendo ocasionar chuva moderada a forte de forma rápida sobre a Zona Sul do Rio na próxima hora. #chuvarj pic.twitter.com/kwNqZEl6B5 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 8, 2021

Para esta quarta, a previsão de temperaturas entre 16º C e 27º C, com chuva fraca a moderada a qualquer momento, devido à atuação do sistema de baixa pressão vindo do oceano. Os ventos estarão entre fracos e moderados (de até 51,9 km/h). Segundo o Centro de Operações Rio, o município segue em Estágio de Mobilização pelas chuvas.

RIO SEGUE EM MOBILIZAÇÃO | O COR informa que o município do Rio permanece em ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO nesta quarta, 8 de dezembro de 2021, devido à previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com rajadas de ventos moderados (até 51,9 km/h). https://t.co/Zg19PQXZ5P pic.twitter.com/GtERHPP5uo — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 8, 2021