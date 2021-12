Chuva na cidade do Rio - Marcos Porto/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 07/12/2021 12:48 | Atualizado 07/12/2021 15:34

Rio - A formação de um ciclone no oceano aumentará as chuvas na cidade do Rio durante a semana. Segundo o Alerta Rio, os dias serão de chuva fraca e isolada até quinta-feira. A partir de sexta, não chove mais e as temperaturas ficam em elevação. Nesta terça-feira, o céu varia de nublado a encoberto. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) durante a tarde e as temperaturas seguirão estáveis com máxima prevista de 28ºC e mínima de 19°C.

Na quarta-feira, o transporte de umidade do mar em direção ao continente mantém o predomínio do céu

nublado com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. A máxima será de 27°C e a mínima de 18°C.

Na quinta também chove fraco a moderado, a qualquer momento. Sem previsão de vendavais e os termômetros ficam entre 28°C e 18°C. O tempo começa a melhorar na sexta-feira. Sem chuva, as temperaturas ficam estáveis e a máxima prevista é de 30°C e mínima de 17°C.

No sábado o céu fica parcialmente nublado, sem previsão de chuva e com temperaturas em elevação. A máxima prevista é de 33°C e a mínima e de 18°C.