Carros foram removidos por atrapalherem o trânsito e 85 multas foram aplicadasDivulgação Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 07/12/2021 13:22

Rio - A secretaria de Ordem Pública removeu 64 veículos estacionados de forma irregular no entorno do Maracanã. A ação foi reallizada nesta segunda-feira, 6, no dia da partida entre Flamengo e Santos, do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do time santista. A operação liberou vias de acesso ao estádio e também atendeu denúncias enviadas por moradores da região.

Ao todo, 85 multas de trânsito foram aplicadas por diversas irregularidades, como o estacionamento em local proibido e na calçada. Além disso, dois coletes foram apreendidos com flanelinhas que tentavam extorquir motoristas.

Um estacionamento clandestino foi fechado pela Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (GFER), vinculada à secretaria, na Rua Professor Manoel de Abreu, esquina com Eurico Rabelo. O estacionamento funcionava sem alvará de autorização. A ação contou com apoio de equipes dos grupamentos Tático Móvel (GTM) e Especial de Trânsito (GET) da Guarda Municipal.