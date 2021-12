Cláudio Castro - Carlos Magno/Divulgação

Cláudio Castro Carlos Magno/Divulgação

Publicado 07/12/2021 11:43 | Atualizado 07/12/2021 12:26

Rio - O governador do Rio, Claudio Castro (PL), afirmou na manhã desta terça-feira que considera permitir a realização de queima de fogos com reprodução de música eletrônica no Réveillon em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e em outros pontos da capital na festa de fim de ano. A declaração foi dada pelo governador durante um evento com investidores do mercado imobiliário. Ele adiantou que a orla deve ficar com estacionamento proibido para evitar aglomeração.

" A ideia é a gente fazer os fogos com música eletrônica, som nas caixas de som, e proibição do estacionamento para evitar aglomeração. Já foi feita ano passado a proibição de estacionamento, que deu muito certo", disse Castro.

Os governos do estado e do município avaliam possibilidades de celebração na virada de ano nas praias e tradicionais pontos de festas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou no sábado que não haveria a tradicional festa com atrações diante de riscos sanitários. Mas, Paes e Castro tem conversado para pensar alternativas para a celebração.

A Secretaria Estadual de Saúde informou na manhã desta terça-feira que não há reunião agendada sobre o tema.