Publicado 07/12/2021 22:12

Rio - Internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, o ator Marcos Oliveira utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, para tranquilizar os fãs. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o intérprete do Beiçola, de "A Grande Família", está com o estado de saúde estável