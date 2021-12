Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família' - Reprodução

Publicado 07/12/2021 15:54

Rio - O ator Marcos Oliveira está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o intérprete do Beiçola, de "A Grade Família", está com o estado de saúde estável. Ainda não há informação do motivo pelo qual o ator precisou ser internado.

Em setembro de 2021, Marcos Oliveira precisou passar por um cateterismo após sofrer um infarto. O ator, de 64 anos, sofre com problemas de saúde, como a diabetes e uma fístula entre a próstata e a bexiga que causa infecções.

Durante a pandemia, período em que Marcos ficou sem trabalho, o projeto "Razões para Acreditar" arrecadou R$ 53 mil em uma vaquinha para ajudar o intérprete . O ator interpretou o personagem Beiçola por 13 anos, de 2001 a 2014. O último trabalho do ator na TV foi em "Deus Salve o Rei", com o Heráclito.

O DIA entrou entrou em contato com a assessoria de comunicação do ator, que não respondeu até o fechamento desta matéria.