Veículos terrestres e motos aquáticas estão sendo utilizados nesta manhã para realizar as buscas - Reprodução/Twitter

Veículos terrestres e motos aquáticas estão sendo utilizados nesta manhã para realizar as buscas Reprodução/Twitter

Publicado 07/12/2021 13:06 | Atualizado 07/12/2021 13:10

Rio - Bombeiros reiniciaram nesta manhã de terça-feira (07) as buscas por homem desaparecido após um barco virar na Praia de Itaúna, em Saquarema, Região dos Lagos. Após quatro dias de procura, nenhuma pista do paradeiro da vítima foi encontrada até o momento. Equipes estão no local desde às 6h tentando localizar o desaparecido.

De acordo com a corporação, embarcações, botes e motos aquáticas vem sendo utilizadas na ação, que conta também com apoio dos veículos terrestres nas areias da praia.