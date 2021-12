Ana Karina Rezende vence Miss Plus Size Brasil e leva a coroa para o Rio - Divulgação / Miss Plus Size

Rio - A candidata do Rio de Janeiro, Anna Karina Rezende, de 37 anos, venceu a 12° edição do Miss Plus Size Brasil neste sábado, 4. Ao som de “Baile de Favela”, a carioca de 1,67m de altura e 102 kg conquistou o público e os jurados do evento — a cantora Gottsha, Fernanda Borriello, a secretária de Cultura do Rio de Janeiro, Daniele Barros, e as atrizes Ana Baird e Mary Sheyla.

Anna Karina Rezende chegou ao concurso com a ajuda de familiares e amigos para produzir os looks e comprar os sapatos. De início, ela sequer pensava em participar. A premiação aconteceu no formato híbrido de apresentação: presencial e com transmissão pelo Instagram. No total, 24 candidatas estavam inscritas em várias categorias diferentes.

Segundo o produtor e idealizador do concurso, Eduardo Araújo, os holofotes finalmente alcançaram quem se sentia invisível. “Assistir a esse empoderamento, à superação dessas mulheres que durante anos foram vítimas da cruel gordofobia, me enche de felicidade. Estou muito agradecido por ter chegado até aqui e poder dar visibilidade, quebrar paradigmas e realizar os sonhos dessas mulheres, que pisaram no palco com muita garra, muita força, vindas de vários estados do Brasil, vestindo trajes típicos de suas regiões. Elas capricharam mesmo!”, disse.